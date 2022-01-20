Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ikinci maçında Spor Toto, İtalya'nın Vero Volley takımına deplasmanda 3-0 yenildi.

İtalya'nın Monza kentinde Di Monza Arena'da 75 dakika süren maçın setlerini 25-18, 25-18, 25-20'lik skorlarla ev sahibi takım kazandı.

Son 16 turunun ilk maçında 12 Ocak'ta Ankara'da da Vero Volley'e 3-0 mağlup olan Spor Toto, kupaya veda etti.