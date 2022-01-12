Voleybol: Erkekler CEV Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımına 3-0 yenildi.
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımına 3-0 yenildi.
Karlovy Vary kentinde oynanan ve 1 saat 13 dakika süren karşılaşmanın setlerini 25-23, 25-18 ve 25-16 üstün tamamlayan CEZ Karlovarsko, rövanş öncesi avantaj sağladı.
Rövanş müsabakası, 20 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.?
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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