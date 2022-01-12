Voleybol: Erkekler CEV Kupası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımına 3-0 yenildi.

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın son 16 turu ilk maçında, Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımına 3-0 yenildi.

Karlovy Vary kentinde oynanan ve 1 saat 13 dakika süren karşılaşmanın setlerini 25-23, 25-18 ve 25-16 üstün tamamlayan CEZ Karlovarsko, rövanş öncesi avantaj sağladı.

Rövanş müsabakası, 20 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.?

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

Geldiği gibi gidiyor! Fatih Terim'den sonra bileti kesilen ilk oyuncu belli oldu

 Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı

Burak Elmas çıldıracak! Fatih Terim, Galatasaray'a geri dönmek için kolları sıvadı

 Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

Fatih Terim sonrası Galatasaray'da büyük operasyon! Birçok isim Florya'ya veda edecek

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title