Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-0 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-0 yendi.
İlk karşılaşmayı da 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, adını son 16 turuna yazdırdı.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada setlerde rakibine 25-17, 25-19 ve 25-23'lük üstünlük sağlayan Galatasaray HDI Sigorta, 75 dakika süren mücadelede parkeden 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray HDI Sigorta'nın son 16 turundaki rakibi CEZ Karlovarsko-Ribnica Kraljev eşleşmesinin galibi olacak.