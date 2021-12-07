Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Galatasaray HDI Sigorta, Erkekler CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında Almanya'nın SW Powervolleys takımını 3-2 yendi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini 25-19 kazanan sarı-kırmızılılar, ikinci seti 26-24 kaybetti. Üçüncü seti Alman temsilcisi 25-23 kazanarak öne geçerken, 4. setten 25-23 galip ayrılan Galatasaray HDI Sigorta, müsabakayı taybrek setine götürdü.

Son sette rakibine 16-14 üstünlük sağlayan sarı-kırmızılılar, 128 dakika süren karşılaşmada parkeden 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı yarın saat 21.00'de yine Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak. Turu geçecek takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

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