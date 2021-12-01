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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Gernot Schirmbacher (Avusturya), Darko Savic (Sırbistan)Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı, Halit Kurtuluş,...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Gernot Schirmbacher ( Avusturya ), Darko Savic ( Sırbistan )

Arkas Spor: Mustafa Cengiz, Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Enis Ali Ay, Mirza Lagumdzija, Batuhan Avcı, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş)

Spor Toto: Buchegger, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bidak (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Burak Güngör, Doğan Karakoç, Çağatay Durmaz, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-21, 25-22, 21-25, 17-25, 15-7

Süre: 126 dakika (29, 30, 28, 23, 16)

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında iki Türk ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 8 Aralık Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol: Erkekler CEV Kupası

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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