Voleybol: Erkekler CEV Kupası
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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

15.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:22
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybolda Erkekler CEV Kupası son 16 turu maçında Spor Toto, Belçika'nın Greenyard takımına 3-0 yenildi.

Voleybolda Erkekler CEV Kupası son 16 turu maçında Spor Toto, Belçika'nın Greenyard takımına 3-0 yenildi.

İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmayı Greenyard, 25-18, 25-21 ve 25-21'lik setlerle kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Greenyard, çeyrek finalde İspanya temsilcisi Guaguas ile Galatasaray HDI Sigorta eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Yine tek maç eleme usulüne göre yapılacak çeyrek final karşılaşmaları 16 ve 17 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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