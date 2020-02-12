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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Romanya ekibi CSM Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

12.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:12
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında HDI Sigorta, deplasmanda ekibi CSM Arcada'ya 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale yükseldi.

Romanya'nın Galati şehrinde Galati Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 25-17, 25-15, 18-25, 23-25 ve 15-8'lik setlerle 3-2 kazandı. İlk maçı İstanbul'da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Galatasaray HDI Sigorta, çeyrek finalde bir diğer Türk ekibi Arkas Spor'la eşleşti.

Kaynak: AA
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