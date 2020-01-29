Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi United Volleys'i 3-2 yendi.
29.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:50
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya ekibi United Volleys'i 3-2 yendi.
Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Rövanş karşılaşması, 12 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA
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