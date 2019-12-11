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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Burhan FelekHakemler: Gianni Bartolini (İtalya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Melih Sıratça, Van Berkel (Burak Mert, Ertuğrul Metin)Dukla Liberec: Petruczuk, Holubec, Indra, Sulista, Vesely, Biernat (Kunc, Kopacek,...

11.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 11.12.2019 21:36
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Gianni Bartolini (), Djordje Stevanovic (Sırbistan)

HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Melih Sıratça, Van Berkel (Burak Mert, Ertuğrul Metin)

Dukla Liberec: Petruczuk, Holubec, Indra, Sulista, Vesely, Biernat (Kunc, Kopacek, Stokr, Shafranovich)

Setler: 25-18, 20-25, 25-17, 25-19

Süre: 97 dakika (23, 25, 25, 24)

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Çekya ekibi Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü Çekya'da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip turu geçmesi halinde son 16 turunda Savo Volley Kuopio-C.S. Municipal Arcada Galati eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA
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