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Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 yendi.

11.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:32
Voleybol: Erkekler CEV Kupası

Arkas Erkek Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Romanya ekibi 'i 3-0 yendi.

Başkent Bükreş'teki Dinamo Spor Salonu'nda yapılan mücadeleyi, 25-21, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 Arkas Spor kazandı.

Rövanş karşılaşması, 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA
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