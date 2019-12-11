Voleybol: Erkekler CEV Kupası
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 yendi.
11.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:32
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 yendi.
Başkent Bükreş'teki Dinamo Spor Salonu'nda yapılan mücadeleyi, 25-21, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 Arkas Spor kazandı.
Rövanş karşılaşması, 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de oynanacak.
Kaynak: AA
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