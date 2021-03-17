Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası finali
17.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:56
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımına 3-2 mağlup oldu.
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımına 3-2 mağlup oldu.
Milano kentindeki Allianz Cloud Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9'luk setlerle kazandı.
Kupayı kazanacak takım, 24 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya