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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)Panathinaikos: Protopsaltis, Stalekar, Dries, Andreopoulus, Ferreira,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)

Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)

Panathinaikos: Protopsaltis, Stalekar, Dries, Andreopoulus, Ferreira, Jacobsen (Gkaras, Synadinos, Basi, Raptis)

Setler: 25-22, 25-20, 25-21

Süre: 87 dakika (29, 29, 29)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 3-0 mağlup etti.

Maçın rövanşı 1 Mart Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yiğit Gülmezoğlu, Volkan Döne, Rusya, Spor, Haberler

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