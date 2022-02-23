Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
AA, Fatih Gazioğlu - Spor
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)Panathinaikos: Protopsaltis, Stalekar, Dries, Andreopoulus, Ferreira,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Alexander Tubylov (Rusya)
Halkbank: Efe Bayram, Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu)
Panathinaikos: Protopsaltis, Stalekar, Dries, Andreopoulus, Ferreira, Jacobsen (Gkaras, Synadinos, Basi, Raptis)
Setler: 25-22, 25-20, 25-21
Süre: 87 dakika (29, 29, 29)
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası'nın yarı final ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 3-0 mağlup etti.
Maçın rövanşı 1 Mart Salı günü Yunanistan'da oynanacak.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor