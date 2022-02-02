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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: BaşkentHakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Furkan Aydın, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu)Tallinn Technical University: Perillus, Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme (Lepp,...

SELÇUK, İZMİR (AA) - Salon: Başkent

Hakemler: Borislav Yordanov (Bulgaristan), Mahmoud Alburdeini (Almanya)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Furkan Aydın, Hernandez, Efe Bayram, Vigrass (Caner Ergül, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu)

Tallinn Technical University: Perillus, Keel, Kevin Saar, Üprus, Smidl, Tamme (Lepp, Alari Saar, Kais)

Setler: 25-20, 25-18, 25-17

Süre: 67 dakika (23, 23, 21)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Estonya'nın Tallinn Technical University??????? takımını 3-0 yendi.

Bu maçın rövanşı iki kulübün anlaşması gereği yarın yine Ankara'da oynanacak. Karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

Yiğit Gülmezoğlu, Bulgaristan, Almanya, Selçuk, Spor, Haber

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