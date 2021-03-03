Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
Salon: TVF BaşkentHakemler: Ilia Penkov (Bulgaristan), Siarhei Budzeika (Belarus)Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)Lvi Prag: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ilia Penkov (Bulgaristan), Siarhei Budzeika (Belarus)
Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Van Garderen, Emin Gök, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Halil İbrahim Yücel, Burakhan Tosun)
Lvi Prag: Nedeljkovic, Janouch, Smith, Spulak, Mihajlovic, Patak (Jezek, Pliasetskyi, Toman, Vodicka)
Setler: 26-28, 25-18, 25-21, 25-19
Süre: 113 dakika (29, 26, 34, 24)
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında Ziraat Bankkart, Çekya'nın Lvi Prag'ı takımını 3-1 kazandığı maç sonucunda oynanan altın sette 15-12 yenerek finale yükseldi.
Çekya'da oynanan ilk karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur