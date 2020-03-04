Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

04.03.2020 22:42 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:42

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak son 4 takım arasına kaldı.

Ankara'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan Spor Toto, Karlovy Vary kentinde oynanan rövanşta rakibine 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi. Altın sette 15-12 galip gelen Spor Toto, yarı finale yükseldi.

Spor Toto, yarı finalde Fransa ekipleri Montpellier ile Rennes arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA