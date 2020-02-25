Haberler » Spor » Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Spor

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Veaceslav Prozorov (Moldova), Aleksandra Balandzic (Sırbistan)Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz) CEZ Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer,...

25.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 21:08
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Veaceslav Prozorov (), Aleksandra Balandzic (Sırbistan)

Toto: , Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz)


CEZ Karlovarsko: Rejlek, Wiese, Wilson, Tichacek, Lux, Patocka (Pfeffer, Dzavoronok, Vasina)

Setler: 25-22, 25-19, 25-19

Süre: 72 dakika (26, 22, 24)

Spor Toto Erkek Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-0 mağlup etti.

Bu maçın rövanşı, 4 Mart'ta Çekya'nın Karlovy Vary kentinde yapılacak.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler