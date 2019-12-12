Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 yendi.
12.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:18
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Kosova temsilcisi Luboteni'yi 3-0 yendi.
Ferizovik kentindeki Bill Clinton Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı, 25-11, 25-15 ve 25-13'lük setlerle Spor Toto kazandı.
Rövanş karşılaşması, 17 Aralık Salı günü Ankara'da yapılacak.
Kaynak: AA
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