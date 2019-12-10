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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 yenildi.

10.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 21:42
Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Belediye Plevne, temsilcisi BDO Volley Haasrode'ye sahasında 3-0 yenildi.

Ali Yücel Salonu'nda oynan karşılaşmayı BDO Volley Haasrode, 27-25, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.

Maçın rövanşı 17 Aralık Salı günü Belçika'da oynanacak.

Kaynak: AA
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