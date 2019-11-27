Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası
Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-2 yenerek 16'lı final turuna kaldı.
Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-2 yenerek 16'lı final turuna kaldı.
Kazincbarcika şehrindeki Don Bosco-Szaleziak Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Tokat Belediye Plevne, 19-25, 25-27, 25-16, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 kazandı.
İlk maçta da 3-0 galip gelen Tokat ekibi, adını 16'lı final turuna yazdırdı ve Belçika'nın BDO Volley Haasrode ekibiyle eşleşti.