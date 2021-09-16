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Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

Voleybolda 2021 Erkekler Kulüplerarası Balkan Şampiyonası, Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek.

Voleybolda 2021 Erkekler Kulüplerarası Balkan Şampiyonası, Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, 25-27 Eylül'de düzenlenecek şampiyonanın üst üste ikinci defa Ankara'da yapılacağı aktarıldı.

Organizasyona Halkbank'ın yanı sıra Sırbistan'dan OK Radnicki Kragujevacle ile Yunanistan'dan Kiffissia takımlarının katılacağı aktarıldı.

Şampiyonayı birinci bitiren ekibin CEV Challenge Kupası'na katılacağı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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