Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Voleybol AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22-23-24 Aralık'ta oynanacak maçların programı şöyle:
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Galatasaray HDI Sigorta-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
23 Aralık Perşembe:
18.00 Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor (TVF Başkent)
24 Aralık Cuma:
12.00 Fenerbahçe HDI Sigorta- Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
15.00 Halkbank-Arkas Spor (TVF Başkent)
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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