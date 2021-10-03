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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erdal Akıncı, Metin KorkutHalkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam)Spor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic (Serkan...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Metin Korkut

Halkbank: Efe Bayram, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Bruno, Vigrass, Yiğit Gülmezoğlu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Abdullah Çam)

Spor Toto: Shoji, Sharifi, Çağatay Durmaz, Doğan Karakoç, Oğuzhan Doğruluk, Mert Matic (Serkan Kılıç, Ali Deniz Yılmaz, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)

Setler: 25-11, 25-16, 25-17

Süre: 79 dakika (21, 28, 30)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Grubu birinci bitiren Halkbank ile ikinci tamamlayan Spor Toto çeyrek finale yükseldi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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