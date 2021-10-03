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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluGalatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)Bursa Büyükşehir...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Vahit Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Bahov, Burakhan Tosun, Graciano, Gökhan Gökgöz, Uğur Güneş (Ahmet Karataş, Berk Dilmenler, Berkun Eber Üstündağ, Serhat Uzun)

Setler: 25-23, 25-20, 21-25, 26-24

Süre: 114 dakika (30, 26, 28, 30)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile Cizre Belediyespor kupada çeyrek finale yükseldi.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
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