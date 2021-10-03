Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Tolgahan Dinçer

Arkasspor: Ulaş Kıyak, Candido, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı (Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay)

Altekma: Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Enes Atlı, Weber, Furkan Dur ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Hossein, Kerem Yaman, Cafer Kirkit)

Setler: 25-18, 25-18, 25-23

Süre: 78 dakika (24, 24, 30)

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu üçüncü gün son maçında Arkasspor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Grubundaki tüm maçlarını kazanan Arkasspor ile ikinci sırada yer alan Yeni Kızıltepespor, çeyrek finalist oldu.

Öte yandan A Grubu'nda Cizre Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda ise Halkbank ile Spor Toto çeyrek finale adını yazdırdı.