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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: İbrahim Ünal, Tolgahan DinçerArkasspor: Ulaş Kıyak, Candido, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı (Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay)Altekma: Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Enes Atlı, Weber, Furkan Dur (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İbrahim Ünal, Tolgahan Dinçer

Arkasspor: Ulaş Kıyak, Candido, Mustafa Cengiz, Mirza Lagumdzija, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı (Caner Dengin, Efe Mandıracı, Enis Ay)

Altekma: Buculjevic, Hamacher, Emre Tayaz, Enes Atlı, Weber, Furkan Dur ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Halil Dolaşık, Hossein, Kerem Yaman, Cafer Kirkit)

Setler: 25-18, 25-18, 25-23

Süre: 78 dakika (24, 24, 30)

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu üçüncü gün son maçında Arkasspor, Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Grubundaki tüm maçlarını kazanan Arkasspor ile ikinci sırada yer alan Yeni Kızıltepespor, çeyrek finalist oldu.

Öte yandan A Grubu'nda Cizre Belediyespor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor, C Grubu'nda ise Halkbank ile Spor Toto çeyrek finale adını yazdırdı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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Haber: Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley - Haberler Spor
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