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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuBingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya)Cizre...

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya )

Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)

Setler: 17-25, 15-25, 20-25

Süre: 72 dakika (23, 23, 26)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.

İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek altın madalya kazandı.
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