Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuBingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya)Cizre...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Bingöl Solhanspor: Queiroz, Kadir Cin, Halil İbrahim Kurt, Miskevich, Ilinkhy, Dautefendic (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Uğur Kılınç, Murat Karakaya )
Cizre Belediyespor: Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Fatih Uslu (Umut Demir, Can Ayvazoğlu)
Setler: 17-25, 15-25, 20-25
Süre: 72 dakika (23, 23, 26)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Cizre Belediyespor, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri