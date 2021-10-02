Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor KompleksiHakemler: Hakkı Demiralay, Pınar ElmaBingöl Solhanspor: Dautefendic, Queiroz, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Ilinkhy (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt)Galatasaray HDI Sigorta: Vahit...
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Hakkı Demiralay, Pınar Elma
Bingöl Solhanspor: Dautefendic, Queiroz, Murat Karakaya, Uğur Kılınç, Miskevich, Ilinkhy (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Azizcan Ataoğlan, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt )
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratça, Onur Günaydı)
Setler: 27-29, 21-25, 22-25
Süre: 97 dakika (35, 28, 34)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Bingöl Solhanspor'u 3-0 mağlup etti.
Bingöl Solhanspor'un çeyrek final şansının kalmadığı grupta müsabakalar, yarın saat 13.00'teki Bingöl Solhanspor-Cizre Belediyespor ve saat 15.30'daki Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.