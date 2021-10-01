Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Ali SarıkuzuArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, McDonnell (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso (Alperay Demirciler, Tunç Ayhan,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Ali Sarıkuzu
Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, McDonnell (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)
Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso (Alperay Demirciler, Tunç Ayhan, Görkem Yazgan, Hamdi Erkan)
Setler: 25-23, 25-17, 25-22
Süre: 86 dakika (31, 25, 30)
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.
AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri