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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutcu, Ali SarıkuzuArkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, McDonnell (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso (Alperay Demirciler, Tunç Ayhan,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ali Sarıkuzu

Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, da Silva, Efe Mandıracı, McDonnell (Lagumdzija, Ali Enis Ay, Caner Dengin)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Bojic, Ertan Debreli, Filip, Alfonso (Alperay Demirciler, Tunç Ayhan, Görkem Yazgan, Hamdi Erkan)

Setler: 25-23, 25-17, 25-22

Süre: 86 dakika (31, 25, 30)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu maçında Arkas Spor, Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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