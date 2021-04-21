Voleybol: Erkekler 1. Ligi Final Grubu
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Voleybol: Erkekler 1. Ligi Final Grubu

Voleybol: Erkekler 1. Ligi Final Grubu
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nda ikinci gün maçları oynandı.

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Grubu'nda ikinci gün maçları oynandı.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçlarda Akkuş Belediyespor, Yeni Kızıltepespor'u, Cizre Belediyespor da Jeopark Kula Belediyespor'u aynı skorla 3-0 mağlup etti.

Final Grubu'nda yarın saat 13.00'te Jeopark Kula Belediyespor-Yeni Kızıltepespor ve saat 16.00'da Cizre Belediyespor-Akkuş Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

Grupta oynanan ilk gün maçlarında Yeni Kızıltepespor, Cizre Belediyespor'u 3-0, Jeopark Kula Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup yenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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