Voleybol: Erkekler 1. Ligi Final Grubu
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Voleybol: Erkekler 1. Ligi Final Grubu

Voleybol: Erkekler 1. Ligi Final Grubu
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Grubu maçları başladı.

Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Grubu maçları başladı.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçlarda Yeni Kızıltepespor, Cizre Belediyespor'u 3-0, Jeopark Kula Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Final Grubu'nda yarın saat 13.00'te Yeni Kızıltepespor-Akkuş Belediyespor, saat 16.00'da Jeopark Kula Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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