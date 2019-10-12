Voleybol: Erkekler 1. Ligi

Voleybol Erkekler 1. Ligi ilk hafta maçında Bigadiç Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

12.10.2019 19:04
Voleybol: Erkekler 1. Ligi

Voleybol Erkekler 1. Ligi ilk hafta maçında Bigadiç Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erkan Cihan Türker, Savaş Aslan

Afyon Belediye Yüntaş: Taha Işıldar, Behzad Haddadee, Onur Çapan, Denise Fazulov, Rıdvan Sağlık, Fatih Barış (Çağatay Durmuş, Ali İhsan Heper, Burak Köse, Mustafa Susam, Fatih Durkan, Berk Yılmaz)

Bigadiç Belediyespor: Necmi Tokatlıoğlu, Umut Uyar, Onur Topbaşlı, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı (Emre Sipahioğlu, Yasin Vona, Tolga Altıntaş, Emre Karahan)

Setler: 25-23, 20-25, 20-25, 25-23, 12-15

Süre: 134 dakika (30, 29, 26, 31, 18)

Kaynak: AA
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