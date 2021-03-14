Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu

14.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:27
Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 3-0 yenildi.

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 3-0 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Fatih Yayla ve Mustafa Yalkı hakem ikilisi görev yaptı.

Karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-20 ve 25-11 lik skorlarla alan Cizre Belediye, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ayşe Keşir Akif Ersoy Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Pelin Öztekin Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 15:28:42. #1.15#
title