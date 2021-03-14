Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
14.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:27
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 3-0 yenildi.
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Şırnak Cizre Belediye takımına 3-0 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta Fatih Yayla ve Mustafa Yalkı hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın setlerini 25-21, 25-20 ve 25-11 lik skorlarla alan Cizre Belediye, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye