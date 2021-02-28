Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
28.02.2021 16:19 | Son Güncelleme: 28.02.2021 16:22
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhane Ünsal Group Şiran Akademi'yi 3-0 yendi.
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Gümüşhane Ünsal Group Şiran Akademi'yi 3-0 yendi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçta, Eser Türkoğlu ve Eyyüp Şahin hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın setlerini 25-20, 25-20 ve 25,21'lik skorlarla 3-0 setleri alan Malatya Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Göresiye