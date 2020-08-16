Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası
Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı.
16.08.2020 20:07 | Son Güncelleme: 16.08.2020 20:37
Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nı Eczacıbaşı VitrA kazandı.
Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü ve son gününde Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenen Eczacıbaşı VitrA, şampiyon oldu. Türk Hava Yolları ise turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
Günün diğer maçında ise Galatasaray HDI Sigorta, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.
Kaynak: AA