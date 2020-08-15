Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.

Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada ikinci gün ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında ise Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt 'u 3-1 yendi.

Turnuvanın son gününde yarın, Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt ve Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA