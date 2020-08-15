Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası
Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.
15.08.2020 20:51 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:36
Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nın ikinci günü tamamlandı.
Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada ikinci gün ilk maçında Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Günün ikinci maçında ise Eczacıbaşı VitrA, Sistem9 Yeşilyurt 'u 3-1 yendi.
Turnuvanın son gününde yarın, Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt ve Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları karşılaşmaları oynanacak.
Kaynak: AA