Voleybol: Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Voleybolda Eczacıbaşı Hazırlık Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Eczacıbaşı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Türk Hava Yolları, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Günün ikinci maçında ise Galatasaray, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-2 yendi.

Turnuvanın ikinci gününde yarın saat 15.30'da Türk Hava Yolları-Galatasaray, saat 18.00'de ise Eczacıbaşı VitrA-Sistem9 Yeşilyurt karşılaşmaları oynanacak.

Kaynak: AA