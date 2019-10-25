Voleybol'da rakip kuzeyboru

25.10.2019 08:54

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Nahit Cantürk yönetimindeki Nevşehir Belediyespor, 27 Ekim 2019 Pazar günü deplasmanda Kuzeyboru ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında karşılaştığı Kahramankazan Belediye ve sonrasında kendi evindeki Merinos maçlarından 3-1'lik skorlarla ayrılan ve ligde 6 puanla 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip kendisi gibi 6 puana sahip olan Kuzeyboru karşısında galibiyet arayacak.

Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde iki komşu şehri karşı karşıya getirecek olan müsabaka Aksaray Spor Salonunda saat 14.00'da başlayacak.

Kaynak: Bültenler