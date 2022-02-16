Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Salon: DinamoHakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)Dinamo Moskova: Semyshev, Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov (Baranov, Kerminen, Sventitskis, Dmitriev)Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Ter...
Salon: Dinamo
Hakemler: Jörg Kellenberger (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)
Dinamo Moskova : Semyshev, Likhosherstov, Sokolov, Podlesnykh, Belogortsev, Pankov (Baranov, Kerminen, Sventitskis, Dmitriev)
Ziraat Bankkart: Camejo, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Faik Samed Güneş, Ter Maat (Berkay Bayraktar, Muhammet Ertuğrul, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 25-20, 25-20, 25-21
Süre: 83 dakika (24, 26, 33 )
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımına 3-0 yenildi.
Başkent temsilcisi bu skorla turnuvadan elendi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor