Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
AA, Ragıp Tekin - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Alexandros Mylonakos (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Vargas, Ana Cristina (Gizem Örge, İpar Kurt, Naz Akyol, Tutku Yüzgenç)Beziers Volley: Mauriat, Howe, Farrol, Cugno, Basso,...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Alexandros Mylonakos (Yunanistan), Vlastimil Kovar (Çekya)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem, Buse Ünal, Fedorovtseva, Beliz Başkır, Vargas, Ana Cristina ( Gizem Örge, İpar Kurt, Naz Akyol, Tutku Yüzgenç)
Beziers Volley: Mauriat, Howe, Farrol, Cugno, Basso, Soto (Rachelle, Balfet, Kinglo)
Setler: 25-8, 25-17, 25-19
Süre: 68 dakika (16, 25, 27)
Fenerbahçe Opet, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Fransa'nın Beziers Volley takımını 3-0 yenerek grubunu ilk sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.
AA / Ragıp Tekin - Spor