Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

25.11.2020 23:27 | Son Güncelleme: 26.11.2020 01:53

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yendi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında ASPTT Mulhouse VB ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-18, 25-16 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

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VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan'ın VC Maritza takımıyla karşı karşıya gelecek.

Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ihvan Radoykov

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