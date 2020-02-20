Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.
20.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 00:56
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Cucine Lube'ye 3-1 yenildi.
İtalya'nın Civitanova Marche kentindeki Eurosuole Forum Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-17, 21-25, 25-18 ve 25-22'lik setlerle kazandı.
Sarı-lacivertli ekip, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.
Kaynak: AA
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