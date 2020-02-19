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Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 yenildi.

19.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:54
Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Halkbank Erkek Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 yenildi.

Rusya'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-23, 23-25, 25-19 ve 25-15'lik setlerle kazandı.

Başkent temsilcisi, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.

Kaynak: AA
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