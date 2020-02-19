Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 yenildi.
19.02.2020 21:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 21:54
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 yenildi.
Rusya'nın Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 25-23, 23-25, 25-19 ve 25-15'lik setlerle kazandı.
Başkent temsilcisi, grup maçlarını galibiyet alamadan tamamladı.
Kaynak: AA
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