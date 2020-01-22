Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

22.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:36

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Polonya ekibi Budowlani'yi 3-0 yendi.

Lodz Arena'da oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertli takım, 73 dakika süren müsabakada setleri 25-20, 25-21 ve 25-22 kazandı.

Fenerbahçe Opet, gruptaki 3. galibiyetini elde ederek namağlup lider Eczacıbaşı VitrA'yı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, grubun 5. maçında 6 Şubat Perşembe günü Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.

Fenerbahçe'ye ilk maçta da 3-0 yenilen Polonya temsilcisi ise tek galibiyette kalırken 3. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA