Voleybol: CEV Kupası
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS Komarno takımını 3-1 yendi.
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS Komarno takımını 3-1 yendi.
İlk seti kaybeden Arkas Spor, sonraki üç seti alıp maçı da 3-1 kazandı.
Bu sonuçla, Arkas Spor, 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkacak.
AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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