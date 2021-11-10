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Voleybol: CEV Kupası

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Voleybol: CEV Kupası

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS Komarno takımını 3-1 yendi.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası eleme turu ilk maçında, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS Komarno takımını 3-1 yendi.

İlk seti kaybeden Arkas Spor, sonraki üç seti alıp maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla, Arkas Spor, 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkacak.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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