Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

25.02.2021 21:59 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:02
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalya temsilcisi Unet e-work UYBA'ya 3-1 yenildi.

Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İtalya temsilcisi Unet e-work UYBA'ya 3-1 yenildi.

İtalya'da Busto Arsizio'da oynanan karşılaşmada Eczacıbaşı VitrA, 1 saat 42 dakika süren maçta rakibine 25-19, 15-25, 25-17 ve 28-26'lık setlerle 3-1 kaybetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 4 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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