Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

04.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:46
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 yendi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 yendi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.

VakıfBank, 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle mücadeleyi kazandı.

Önceki maçta çeyrek final biletini alan VakıfBank, grubu 6'da 6 yaparak tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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