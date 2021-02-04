Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
04.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:46
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 yendi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında Bulgaristan temsilcisi Maritza'yı 3-1 yendi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.
VakıfBank, 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle mücadeleyi kazandı.
Önceki maçta çeyrek final biletini alan VakıfBank, grubu 6'da 6 yaparak tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer