Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
04.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:22
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer