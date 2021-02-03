Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

03.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:42
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.

Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.

Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Grupta oynadığı 5. karşılaşmayı da kazanan Eczacıbaşı VitrA, liderliği ve son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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