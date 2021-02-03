Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
03.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:42
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. etap ikinci maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'ı 3-0 yendi.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.
Eczacıbaşı VitrA, 25-20, 25-19 ve 25-17'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.
Grupta oynadığı 5. karşılaşmayı da kazanan Eczacıbaşı VitrA, liderliği ve son maçlar öncesi çeyrek finale yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer