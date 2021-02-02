Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
02.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:32
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap ilk maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 mağlup etti.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap ilk maçında Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma, yeni tip koronavirüs tedbirlerinden ötürü Polonya'nın Lodz kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynandı.
Mücadeleyi 25-21, 25-19 ve 25-20'lik setlerle kazanan VakıfBank, grupta 4'te 4 yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer