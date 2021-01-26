Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
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Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

26.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 21:58
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 yendi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 2. etap ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0 yendi.

Fransa'nın ev sahipliğinde Nantes'taki Mangin Beaulieu Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-22, 25-16 ve 25-20'lik setlerle kazandı.

Fenerbahçe Opet, ikinci maçında yarın Slovenya'nın Calcit Volley takımıyla TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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