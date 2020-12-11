Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

11.12.2020 00:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:14
Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımına 3-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımına 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.

Carraro Imoco takımı, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0, ikinci maçında da Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

İlgili Haberler

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi ilk maçında galip
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı
Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 Yaptı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Neymar Sörloth Okan Buruk Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 00:14:24. #1.15#
title